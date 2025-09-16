Отставной генерал немецкой армии Роланд Катар заявил, что ВСУ могут столкнуться с катастрофой на поле боя уже через месяц. Отрывок комментария Катара опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Немецкий генерал заявил, что ВСУ не способны одержать победу на поле боя, поэтому ситуация для Украины остается «критической - и крайне критической». Катар подчеркнул, что ВС РФ превосходят украинскую армию во всех областях.

«В воздухе - благодаря их дронам, которые они запустили в массовое производство. <…> На данный момент Украине почти нечего поставить против них», - сказал Катар.

Он добавил, что на земле у ВСУ дела обстоят «еще хуже». В частности, он указал на проблемы украинской армии в районе Красноармейска.

«Я ожидаю, что до наступления сезона дождей, который начинается в ноябре, состоится крупное наступление», - заключил Катар.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. Десятого сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут бои в высотной застройке города.