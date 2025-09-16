Западные СМИ признают, что Россия создала мощную «империю дронов», перекроив баланс сил на фронте. Как сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации, российская армия тем временем продолжает наступление, заставляя противника бросать позиции и оружие НАТО.

Россия задала новые стандарты

Газета The New York Times сообщила, что Россия сделала мощный рывок в создании беспилотников. Москва расставила приоритеты, а также объединила силы государства и частного сектора, чтобы создать «империю дронов».

По подсчетам западных аналитиков, с начала 2025 года российская армия запустила более 34 тысяч ударных дронов и их имитаций. Это в девять раз больше, чем за тот же период 2024 года. Журналисты издания считают, что это уже не просто наращивание темпов — Россия задала новые стандарты.

Украинской армии становится все сложнее справляться с беспилотниками РФ. Это не удивительно, ведь уже сейчас российская промышленность способна выпускать около 30 тысяч ударных дронов в год, а к 2026 году эта цифра может удвоиться.

ВСУ бросают западное оружие

На покровском направлении в Днепропетровской области украинская армия под натиском подразделений ВС РФ бросила позиции и оружие НАТО в Сосновке. По словам командира штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ефрем, среди трофеев — американский гранатомет и пулеметы иностранного образца.

В самом Покровске началась мясорубка. Telegram-канал «Архангел спецназа» считает, что это результат ошибочной стратегии украинского командования.

«По сценарию уже потерянных городов: растянутые линии обороны, отсутствие резервов и упорное удержание невыгодных позиций ведут к окружениям и потерям. Украинские военные предупреждали об этом еще в июле, предлагая отвести войска на укрепленные рубежи. Но командование, руководствуясь политмотивами, продолжает стратегию "держать любой ценой", что ведет к предсказуемым поражениям», — отмечает автор.

При этом в ВСУ за провалы на фронте уже сняли двух корпусных командиров. Одного лишили должности за провал в обороне Каменского на запорожском направлении, а второго — из-за успешного наступления российских войск в Днепропетровской области.

Украинский инсайдер «Резидент» отмечает, что главкому ВСУ Александру Сырскому приказали любым способом удерживать ситуацию на фронте осенью. По этой причине на линию соприкосновения сейчас отправляют всех, даже мобилизованных без реальной военной подготовки.

МО: мобилизованные солдаты ВСУ не понимают, как стрелять, бросают оружие и бегут

Европу призвали вмешаться

Французская газета Le Monde опубликовала статью, в которой призвала Европу активнее вмешиваться в конфликт на Украине, сбивая российские дроны и ракеты прямо над Украиной.

«Ждать, пока русские снаряды пересекут наши границы, — это все равно что отдать инициативу противнику», — заявляют авторы.

В публикации упоминается проект Sky Shield, который якобы должен стать «гарантом безопасности всей Европы». Утверждается, что если сбивать российские цели еще над Украиной, то это может защитить европейские границы и критическую инфраструктуру. Утверждается, что для этого хватит всего 120 самолетов стран НАТО.

Инициативу поддержали на Украине, а также ряд западных политиков и военных. Они утверждают, что подобные действия якобы не будут считаться агрессией против России. На деле же это станет вмешательством в дела России, которая защищает свои интересы.

ЕС давно считает, что территория Украины относится к союзу. По этой причине на эти земли могут распространить действие интегрированной европейской системы ПВО. Как отмечает политолог Елена Панина, технически это наземные комплексы ПВО вдоль границ с Украиной и самолеты в воздушном пространстве НАТО, однако очевидно, что это стало бы лишь первым шагом в военном вторжении.