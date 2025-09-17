В США оценили шансы НАТО в противостоянии с Россией

Страны НАТО неспособны противостоять России. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Это просто нереально. Этого не произойдет. НАТО не может предпринять никакого вмешательства, — сказал он. - Ни одна страна НАТО не имеет возможности инициировать и поддерживать значимые военные операции против России. Никто».

При этом, по словам аналитика, несмотря на усилия западных элит, стремящихся запугать общество «российской угрозой», сами европейцы не желают конфликта.

