«Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»

Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

По словам генерального директора концерна «Калашников» Алана Лушникова, первый этап апробации завершился успешно, дальнейшее развитие проекта ведется совместно с министерством обороны, передает ТАСС.

«Комплект «Новатор» успешно прошел первый этап апробации, сейчас мы с министерством обороны прорабатываем дальнейшее развитие. Необходимы проведение соответствующих испытаний и дальнейшая организация серийного производства. Комплект уже прошел испытания в зоне спецоперации с очень позитивным результатом», – заявил он.

На Третьем Всероссийском оружейном форуме «Калашников» представил новую линейку одежды, средств индивидуальной бронезащиты и рюкзаков, сообщается в Telegram-канале концерна. В экспозиции были продемонстрированы нательное белье для различных климатических условий, элементы всесезонной и утепленной одежды, головные уборы, перчатки и рукавицы, построенные по системе слоев для оптимальной терморегуляции.

Модульная разгрузочная система 2.0 и бронешлем по классу защиты Бр2 вошли в ассортимент индивидуальной бронезащиты.

МРС позволяет адаптировать комплект под конкретные задачи, в том числе для скрытных действий или активного перемещения. В новой версии системы количество элементов оптимизировано, сохраняя функциональность: многофункциональный бронежилет перекрывает задачи низкопрофильных и других видов жилетов. Конструкция позволяет учитывать требования к терморегуляции.

Бронешлем, изготовленный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, демонстрирует противоосколочную стойкость на уровне не менее 630 метров в секунду. Он совместим со средствами защиты слуха и дополнительным приборным оснащением.

В новой линейке рюкзаков уменьшено число отдельных изделий при увеличении их функциональности и вариативности. Модульная система транспортировки грузов поддерживает совместимость с разгрузочной системой и обеспечивает возможность одновременного использования с элементами комплекта.

Напомним, «Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия.

В августе «Калашников» сообщил о выполнении плана производства за полгода.