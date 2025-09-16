«У нас ракеты быстрее»: в России пригрозили Британии «превентивным ответом»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что Россия может нанести по Британии превентивный удар, если Лондон будет пытаться атаковать РФ. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Колесник подчеркнул, что Россия «не даст себя в обиду ни при каких обстоятельствах». Депутат добавил, что Москва никогда не проявляла слабину, поэтому англичанам стоит «волноваться».

«Если Британия применит против России силу, то РФ применит силу в ответ и будет делать это по законам военного времени. Ответ не заставит себя ждать, даже, может быть, превентивный - у нас ракеты быстрее», - подчеркнул Колесник.

Посол России в Британии раскрыл, планировались ли какие-то цели в Польше

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон готов поддержать любое развертывание войск НАТО в Польше для укрепления обороны страны. В министерстве обороны Польши также сообщали о готовности Лондона и Парижа направить истребители Eurofighter и Rafale в страну.