«Никакой подготовки»: бывший военный ВСУ рассказал о том, как попал в плен

Бывший украинский военнослужащий с позывным «Капибара» рассказал о том, что попал в плен через четыре дня после того, как оказался на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит РИА Новости.

«Капибара» отметил, что до того, как попасть на фронт, он служил всего четыре месяца, и подготовка в подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически отсутствовала.

«15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. (…) Нас вывезли на позиции с людьми, которых я вообще не знал. Я даже их позывных не знал. Когда кого-то ранило, говорили: «Давайте этого затащим». А как его позывной, чтобы передать? Я отвечал: «Я откуда знаю?». Никаких методов, никакой подготовки. Ничего не было», - рассказал он.

По словам военнослужащего, он попал в плен через три-четыре дня после своего первого выезда на линию боевого соприкосновения. При этом именно хаос и пренебрежение к своим солдатам со стороны командования ВСУ стали одной из причин того, что сейчас он воюет на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова.

Ранее заместитель командира штурмовой роты ВС РФ с позывным Степа рассказал о том, что в ходе боев за село Новогеоргиевка в Днепропетровской области попала в плен группа солдат ВСУ. По его словам, пленных на этом направлении очень много, и в основном это недавно мобилизованные солдаты, не имеющие необходимой тактической и физической подготовки.