«Никакой подготовки»: бывший военный ВСУ рассказал о том, как попал в плен

Алиса Селезнёва

Бывший украинский военнослужащий с позывным «Капибара» рассказал о том, что попал в плен через четыре дня после того, как оказался на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит РИА Новости.

© Global Look Press

«Капибара» отметил, что до того, как попасть на фронт, он служил всего четыре месяца, и подготовка в подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически отсутствовала.

«15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. (…) Нас вывезли на позиции с людьми, которых я вообще не знал. Я даже их позывных не знал. Когда кого-то ранило, говорили: «Давайте этого затащим». А как его позывной, чтобы передать? Я отвечал: «Я откуда знаю?». Никаких методов, никакой подготовки. Ничего не было», - рассказал он.

По словам военнослужащего, он попал в плен через три-четыре дня после своего первого выезда на линию боевого соприкосновения. При этом именно хаос и пренебрежение к своим солдатам со стороны командования ВСУ стали одной из причин того, что сейчас он воюет на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова.

Ранее заместитель командира штурмовой роты ВС РФ с позывным Степа рассказал о том, что в ходе боев за село Новогеоргиевка в Днепропетровской области попала в плен группа солдат ВСУ. По его словам, пленных на этом направлении очень много, и в основном это недавно мобилизованные солдаты, не имеющие необходимой тактической и физической подготовки.