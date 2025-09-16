Как новый российский дрон «Кощей» станет серьезной проблемой для ВСУ

Новый российский дрон «Кощей» станет серьезной проблемой для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за его малозаметности. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

© Александр Полегенько/ТАСС

Он отметил, что главное преимущество беспилотника — способ связи. Сигнал сложно обнаружить и подавить системами радиоэлектронной борьбы. По этой же причине он считается сложной целью для ПВО.

«Их очень сложно уничтожить из ПЗРК или ракетами с тепловым наведением. Единственное средство — это даже не помповые ружья, а крупнокалиберные пулеметы», — заметил Кнутов.

Эксперт добавил, что конструкция аппарата обеспечивает значительную грузоподъемность при низкой тепловой сигнатуре: температура деталей почти такая же, как и у окружающей среды. В текущей модификации «Кощей» способен нести до 15 кг груза — примерно шесть снарядов.

Напомним, что «Кощей» — разработка тверской компании «Доминанта». Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, которые действуют на авдеевском направлении.