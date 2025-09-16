Названы сроки взятия «третьей столицы» Украины

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Купянск может перейти под полный контроль ВС РФ «до конца осенней кампании». Об этом он рассказал NEWS.ru.

NEWS.ru отмечает, что расположенный в Харьковской области Купянск часто называют «третьей столицей Украины» благодаря его стратегическому значению. Дандыкин назвал Купянск «ключевым узлом» ВСУ.

Военный эксперт назвал проблемой реку, «разрезающую» Купянск на две части. В то же время он подчеркнул, что ВСУ постепенно отступают.

«Я полагаю, что наша армия выполнит задачу в ближайшее время, до конца осенней кампании», - заключил Дандыкин.

Глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев 13 сентября заявил ТАСС, что ВСУ «практически оставили» Купянск. По его словам, у ВСУ остались некоторые хорошо защищенные позиции в городе.