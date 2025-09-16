ЦАХАЛ оценил численность боевиков ХАМАС в Газе в три тысячи человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценивает численность боевиков палестинской группировки ХАМАС, которые находятся в городе Газа, в три тысячи человек — менее 1% населения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя израильской армии. "Мы ожидаем увидеть в городе Газа от 2000 до 3000 бойцов ХАМАС", — сказал представитель ЦАХАЛ на брифинге на фоне перехода Израиля к "главной фазе" оккупации крупнейшего города анклава. Чиновник не упомянул о каком-либо механизме, который бы не позволил боевикам присоединиться к толпам палестинцев, эвакуирующихся на юг сектора Газа по прибрежной дороге. По словам чиновника, в настоящее время в городе Газа находятся две военные дивизии ЦАХАЛ, третья должна присоединиться к ним "в ближайшие дни". До начала последнего наступления Израиля в городе проживало около миллиона человек. Израильские военные заявляют, что 40% жителей покинули его. 16 сентября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил начало "мощной операции" в Газе.

© Газета.Ru