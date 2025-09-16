Президент Латвии раскритиковал натовские системы ПВО

Противовоздушная оборона государств Североатлантического альянса далека от совершенства. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Политик принял участие в пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом. Он прокомментировал инцидент с нарушением БПЛА воздушного пространства Польши.

«… можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешевым беспилотникам», — подчеркнул Ринкевичс.

