В Госдуме заявили о войне с Британией «через Украину»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что страны НАТО во главе с Британией готовят провокации против России. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Колесник назвал британских политиков «мастерами провокаций». Депутат подчеркнул, что страны НАТО поставляют оружие Украине, поэтому «практически участвуют в конфликте».

«Британские ракеты довольно успешные, но наше ПВО их сбивает. Война с Великобританией уже идет через Украину», - заявил Колесник.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина и Британия готовят провокации в Балтийском море, которые могут коснуться военного корабля США. По данным СВР, один из сценариев Киева и Лондона предполагал инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Спецслужба заявляла, что Украина уже передала торпеды советского и российского производства британцам.

Как заявляли в российской разведке, другой сценарий заключался в том, чтобы Британия и страны Северной Европы «как бы случайно «выловили» в Балтийском море якорные мины российского производства.