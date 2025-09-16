Лукашенко: Белоруссия учениями "Запад-2025" не собирается кому-то угрожать

Белорусско-российские учения "Запад-2025" не направлены на то, чтобы кому-то угрожать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства.

"Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать", - цитирует главу государства агентство БелТА.