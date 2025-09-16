Военкор: ВС РФ разбили склад ВСУ у Киева

В ночь на 16 сентября БПЛА "Герань" ударили по крупному логистическому предприятию "Эпицентр" в Киевской области.

© Российская Газета

Склад в городе Васильков был задействован в цепочках военных поставок, пишет военкор Юрий Котенок. На месте прилетов возник крупный пожар: спасатели не могут справиться с огнем уже много часов, а столб черного дыма виден из Киева.

Под маркой "Эпицентр" на Украине работает крупная сеть магазинов стройматериалов, но это далеко не первый случай, когда ВСУ использует гражданские предприятия и площадки для своих нужд. Классический пример - "Новапошта" с огромным парком грузовиков, армией логистов и отделениями по всей Украине. Загляни в любое - наткнешься на военные грузы. "Герани" туда заглядывают регулярно.

А в том же Василькове находится военный аэродром, удобный с точки зрения логистики. Кроме предместий Киева в ночь на вторник ВС РФ нанесли удары по Харькову и Запорожью, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областям.