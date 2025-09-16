«Дроновая дипломатия» России принесла свои плоды. Как сообщает «Царьград», Москва смогла поколебать уверенность западных участников украинского конфликта в собственной безнаказанности.

Украина или Россия?

Тема массовой атаки дронов по территории Польши в ночь с 9 на 10 сентября оставалась не до конца раскрытой, однако накануне Румыния заявила о новом инциденте с дроном. Причем речь шла не о просто найденных обломках, а разведывательном полете беспилотника, который демонстративно вел наблюдение, а после ушел на восток — когда на его перехват подняли истребители.

Основных версий у инцидента две. По одной — все это провокации Киева, чтобы втянуть Польшу и другие страны НАТО в непосредственный конфликт с Россией. В то же время официальные круги в странах Европы заявляют о «российской провокации». Например, об этом сказала глава евродипломатии Кая Каллас, которая увидела в инциденте «безрассудную эскалацию, угрожающую региональной безопасности».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Польше перенаправил вопрос к Минобороны, поскольку это находится в прерогативе ведомства. Само министерство заявило, что не планировало наносить удары на польской территории и предложило Варшаве провести консультации. В то же время временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш после вызова для вручения ноты протеста в польский МИД заявил журналистам, что русское происхождение дронов не доказано, а точно известно одно — летели они со стороны Украины.

Помешанность Киева на провокациях давно не секрет, как и то, что их будет еще много. Однако в данном случае все оказалось значительно серьезнее. Через несколько дней после инцидента глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что дроны залетели в Польшу с территории не только со стороны Украины, но и со стороны Белоруссии, заявив, что речь идет «о российской операции».

«Что интересно, все они были "пустышками", что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», — заявил министр.

Из слов Сикорского можно сделать вывод, что инцидент был демонстрацией и предупреждением. Его вероятная цель — заставить поляков, стоявших у истоков украинского конфликта, задуматься. Если бы за этой акцией стояла желавшая «подставить» Россию Украина, взрывчатка бы имелась и были бы жертвы, которые можно было бы «повесить» на Москву.

Сам польский министр показал себя плохим дипломатом, заявив, что Варшава отреагировала бы «гораздо жестче», если были бы раненые и погибшие. Он одновременно и соврал, поскольку страны НАТО уже агрессивно ведут себя в прокси-конфликте, и подал Киеву глупую идею, которой тот может воспользоваться.

Генерал рассказал, где спрятаны украинские F-16

Отрезвить Запад

Однако поляки, в конечном счете, правильно поняли российский намек. Сикорский заявил, что «не видит оснований для разрыва дипотношений» с Россией и что отношения Варшавы с Москвой ограничиваются «вызовом послов и вручением нот протеста».

Смиренная реакция Польши связана и с тем, что от конфликта решили дистанцироваться Соединенные Штаты. Сейчас Белому дому нужна остановка боевых действий на Украине и нормальные отношения с Кремлем, чтобы не допустить излишне близкого сближения Москвы и Пекина. Власти США, будучи адептами «мира через силу», не спешат критиковать Россию за инциденты. Например, госсекретарь США Марко Рубио и вовсе попытался заболтать прессу, отметив, что нет ясности, против кого были направлены залетевшие в Польшу БПЛА, а перед конкретными выводами нужно «собрать все факты и проконсультироваться с союзниками».

Президент США Дональд Трамп был более категоричен. Сперва он заявил, что «началось», а после сказал, что не будет вставать на чью-либо сторону в этой ситуации или кого-либо «защищать». Действующие и бывшие западные дипломаты назвали его позицию «публичным пожиманием плеч».

По этой причине генсек НАТО Марк Рютте ведет себя в этой ситуации спокойно — он не сможет спрятаться за американскую спину. Источник Reuters в альянсе сообщил, что в НАТО не считают ситуацию с БПЛА нападением, поскольку обратное предусматривает активацию статьи 5, согласно которой нападение на одного члена альянса равноценно атаке на всех.

Таким образом, дроны наведались в Польшу, чтобы заставить ее задуматься о своих действиях на Украине. Реакция же оказалась столь мягкой из-за того, что Запад становится более воспитанным, когда для него возникает реальная угроза. Если же ее нет, то западные политики наглеют и способны наделать глупостей. Как отмечает телеканал, в Москве это поняли и начали действовать соответствующим образом. Подобный шаг должен охладить пыл европейских сторонников войны с Россией и направлен именно на это.