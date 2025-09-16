Российские бойцы начали применять "Кащея" в зоне СВО

Российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» начали применять в зоне специальной военной операции. Он стал отечественным аналогом украинского беспилотника «Баба-яга».

© Московский Комсомолец

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика из Тверской области, аппарат уже поступил на вооружение подразделений на авдеевском направлении и получил положительные отзывы военнослужащих.

Возвращаемый дрон способен переносить от трех до шести боеприпасов общей массой до 15 килограммов при дальности действия до 30 километров. Его ключевой особенностью является возможность многоразового применения, что повышает эффективность выполнения боевых задач. Разработчики также отмечают, что в перспективе платформа может быть адаптирована для использования в качестве спасательного аппарата.

В России испытают дрон-ракету «Залп-1» для перехвата БПЛА

Развертывание новых беспилотных систем демонстрирует развитие российских военных технологий в условиях современного конфликта. Применение «Кощея» усиливает возможности российских подразделений по нанесению точечных ударов по позициям противника.