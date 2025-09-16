Новые правила и отсрочки: что важно знать о призыве в 2025 году

С 1 октября стартует осенний призыв на военную службу. Какие нововведения ожидают призывников, и возможно ли получить отсрочку от прохождения службы, разбиралось издание Life.ru.

Статья 59 Конституции РФ оговаривает, что защита Отечества является «долгом и обязанностью гражданина», а значит, прохождение военной службы в России для мужчин обязательно. В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» осенний призыв стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.

Однако для отдельных категорий призывников сроки отличаются. В частности, для жителей Крайнего Севера призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря. Педагогические работники осенью не призываются. У жителей сельской местности, которые активно занимаются сельскохозяйственными работами, призыв начинается 15 октября, на две недели позже, чем у остальных.

Особенности осеннего призыва 2025 года

Ранее призывной возраст был увеличен с 27 до 30 лет, что усложнило жизнь уклонистам. А с этого года действие решения об отправке призывника на срочную службу расширено до двух призывных кампаний.

«То есть, если по какой-то причине вас не забрали во время весенней кампании (закончились места, к примеру), то заберут осенью, и проходить все процедуры заново, например медосвидетельствование, будет не нужно», - отмечается в статье.

При этом продолжительность срочной службы никак не изменилась, она по-прежнему составляет 12 месяцев.

Изменения были внесены в процесс оповещения призывников о необходимости явиться в военкомат. Если раньше повестки были только бумажными, их вручали лично под подпись и не всегда это получалось сделать, то с введением Единого цифрового реестра воинского учета процесс оповещения призывников стал значительно проще.

Теперь уведомления о призыве могут быть осуществлены несколькими способами: лично, по месту жительства или на рабочем месте; в виде заказного письма через «Почту России»; с использованием электронного реестра и сервиса «Госуслуги».

«Согласно новым правилам, повестка считается врученной: если призывник ее подписал; прошло семь дней с момента ее размещения в реестре; она была отправлена по почте заказным письмом (даже если ее не забирать, официально она будет являться полученной). С 1 ноября 2024 года уведомления, отправленные через «Госуслуги», также будут автоматически считаться полученными через неделю после их публикации», - пояснило издание.

Каждый гражданин, получивший повестку, обязан явиться в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, на заседание призывной комиссии или отправку в воинскую часть.

Круглогодичный призыв: в Госдуме объяснили, как изменится набор в армию

Категории годности к военной службе

Призывники проходят медицинское освидетельствование, которое позволяет определить их состояние здоровья. На основании его результатов каждому призывнику присваивается одна из пяти категорий годности к службе.

Категория А - призывник полностью здоров и годен для службы в любых родах войск, категория Б - у призывника имеются незначительные проблемы со здоровьем, что позволяет ему служить, но с ограничениями по определенным родам войск.

Категория В предполагает, что из-за проблем со здоровьем призыв возможен только в условиях военного времени. Категория Г - призывник временно не годен к службе из-за состояния здоровья; предоставляется отсрочка на период от полугода до года для восстановления. И при получении категории Д молодой человек признан не годным к службе и не подлежит призыву при любых обстоятельствах.

Отсрочки от армии

Основаниями получения отсрочки от прохождения военной службы являются очное обучение, наличие медицинских показаний, уход за больным родственником, наличие у призывника ребенка-инвалида до трех лет или двух детей или если жена призывника беременна вторым ребенком на сроке не менее 26 недель, отмечает издание.

Также отсрочка положена призывнику, который является единственным родителем, опекуном несовершеннолетних братьев и сестер (или близких родственников, за которыми нужен постоянный уход), если он занимает должность депутата или является сотрудником государственных силовых структур.

«Для оформления отсрочки необходимо подготовить и предоставить в военкомат документы, подтверждающие основание для ее получения», - говорится в статье.

При этом на службу не призываются граждане России, которые являются детьми или братьями военнослужащих, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Также в армию не берут тех, кто находится под следствием, отбывает уголовное наказание или имеет непогашенные или неснятые судимости.

Альтернативная гражданская служба

В случае, если призывник не может служить в армии по моральным, религиозным или иным убеждениям, он имеет право выбрать альтернативную гражданскую службу (АГС). Она также доступна представителям малочисленных коренных народов, которые ведут традиционный образ жизни.

Продолжительность альтернативной службы составляет 21 месяц, а в военных организациях - 18 месяцев. Существует перечень из 266 различных профессий, которые можно выбрать в рамках АГС. Например, инженер по сварке, маляр, животновод, дояр или машинист автогрейдера.

Для того, чтобы получить право на прохождение альтернативной службы, призывнику необходимо подать заявление в призывную комиссию за полгода до начала призыва.

Могут ли призывники попасть в зону спецоперации?

Российское законодательство строго регулирует вопросы участия в боевых действиях, и срочники не могут быть направлены в районы конфликтов без их добровольного согласия и необходимой подготовки, пишет издание.

Однако, по словам военного эксперта Александра Чугая, срочников могут задействовать в иных задачах, направленных на обеспечение безопасности и обороноспособности страны.

«Сюда может входить охрана ключевых стратегических объектов, поддержание правопорядка в приграничных районах, а также участие в плановых учениях и тренировочных мероприятиях», — пояснил он.

Что будет за уклонение от призыва?

Согласно статье 21.5 КоАП РФ, если военнообязанный не приходит в военкомат в установленные сроки без уважительной причины, его ждет административный штраф от 10 до 30 тыс. рублей.

За незаконное уклонение от призыва, а также неоднократные неявки может быть назначен штраф до 200 тыс. рублей. Кроме того, за подобные действия предусмотрена и уголовная ответственность по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Любая повестка из военкомата накладывает на призывника обязательства. Если повестку вручили (лично под подпись или электронным способом), то гражданин обязан явиться в военкомат, подчеркнул военный юрист Сергей Мамонтов.

«В том случае если гражданин имеет право на отсрочку от призыва или не может явиться по уважительной причине, он должен уведомить об этом военкомат», — пояснил эксперт.

Ранее в России была начата цифровизации воинского учета. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание Единого реестра воинского учета. Законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и местах работы.

Минобороны РФ также предложило внести поправки в положение о призыве на военную службу в рамках в России. Согласно проекту, военкомы будет формировать электронные личные дела призывников, используя такие государственные информационные ресурсы как портал Госуслуг, системы в сферах здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия.