На Украине испытали новый оптоволоконный дрон с дальностью свыше 40 км

На Украине объявили о финальных испытаниях нового ударного дрона-камикадзе.

© Соцсети

Как заявляют разработчики, новинка управляется по защищенному от помех волоконно-оптическому кабелю свыше 40 км. В ближайшее время ожидаются боевые испытания новой модификации.

Эта новость лишний раз демонстрирует, что Украина движется по пути догоняющего развития в сфере беспилотных технологий. Как и в случае с первыми оптоволоконными дронами, впервые примененными ВС РФ в 2024 году, а уже затем появившимися у ВСУ, нынешняя разработка повторяет технические решения, которые уже реализованы в России, в частности в проектах типа "Молния-2". Накануне сообщалось, что дальность применения новой версии этого БПЛА составляет около 40 км.