Новый беспилотник "Зефир-М" способен зависать в воздухе на сутки

Российские разработчики при поддержке Кулибин-клуба "Народного фронта" создали беспилотник "Зефир-М". Он способен зависать в воздухе на сутки.

© Российская Газета

При этом "Зефир-М", находясь в воздухе, выполняет еще и функцию ретранслятора связи, таким образом увеличивая дальность применения атакующих дронов либо средств РЭБ, пишет ТАСС со ссылкой на "Народный фронт".

Представители компании-производителя отметили, что "Зефир-М" - многоцелевая платформа, она может нести от 10 до 30 килограммов. Состоит из дрона и наземной станции. Именно эта станция и контролирует работу. Зависание происходит до 24 часов, потом технологический перерыв.

Специалисты разработали и гусеничный робототехнический комплекс "Атлас-М". Это тележка, которая в состоянии везти на себе от 100 до 200 килограммов или до 500 килограммов за собой. И она может выступать наземной станцией для дрона "Зефир-М". При такой коллаборации возможна ретрансляция связи до 50 километров, что существенно расширяет поле для деятельности операторов беспилотников.