Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов предположил, что украинские истребители F-16 и Mirage 2000 находятся у границ Венгрии, Польши и Румынии. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

Накануне, 15 сентября, появилась информация об ударе по военному аэродрому в Нежине (Черниговская область). Сообщалось, что на аэродроме начался сильный пожар.

Попов усомнился, что в Нежине могли сгореть западные истребители F-16 и Mirage 2000. Он назвал этот объект аэродромом «подскока», предназначенным для дозаправки или «получения дежурного сигнала».

Базой F-16 и Mirage 2000 генерал-майор назвал аэродромы в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей, в Ужгороде и Мукачево. Попов добавил, что этих истребителей у ВСУ осталось всего четыре.

