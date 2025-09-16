Погибший мужчина и сгоревший автомобиль: как ВСУ атаковали регионы РФ

По данным Минобороны РФ, были уничтожены 87 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какие регионы России оказались под ударом к утру 16 сентября, разбирался «Рамблер».

По данным российского военного ведомства, больше всего беспилотников c 23.00 до 06.00 мск было сбито средствами противовоздушной обороны над Курской областью – 30. Еще 18 БПЛА были перехвачены над территорией Ставропольского края.

11 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, десять - в Брянской области, пять БПЛА сбиты над территорией Тульской области, а четыре – над территорией Рязанской области. Три беспилотника силы ПВО уничтожили в Крыму, по два были сбиты над Волгоградской и Воронежской областями и по одному - над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Белгородская область

В результате удара FPV-дрона в селе Лозовое Белгородского района погиб мирный житель. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил тяжелые травмы. Он был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», — написал сегодня в 8:56 мск глава региона, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Также накануне дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебную «ГАЗель» в селе Зозули. Пострадали восемь человек, они были госпитализированы в Борисовскую центральную районную больницу.

«У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных — предварительно, баротравмы. По оценке врачей, одна женщина в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести», — пояснил Гладков, уточнив, что «ГАЗель» полностью сгорела.

Курская область

Попытка атаки беспилотниками на Курск попала на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Типичный Курск», слышны звуки взрывов.

По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате уничтожения БПЛА над городом был поврежден угол частного дома на улице Клюквинской.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он в своем Telegram-канале, призвав жителей области «не пренебрегать мерами безопасности».

Ростовская область

Силы противовоздушной обороны отразили налет БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал», — уточнил он.

Режим угрозы атаки БПЛА

Сегодня ночью в Сочи и на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае была объявлена опасность атаки беспилотников.

Также об угрозе атаки БПЛА предупредили жителей Ивановской, Тульской, Калужской областей и Республики Мордовия. Их призвали сохранять спокойствие, не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении, пишет Ura.ru.

Ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ночью были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они были сняты в аэропортах Волгограда и Калуги в 5:44 мск, а в аэропорту Саратова в 6:38 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», - подчеркнул Кореняко.

Напомним, что ранее власти Белгородской области были вынуждены ограничить работу крупных торговых центров, так как регион подергался массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.