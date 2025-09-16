В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях в Днепропетровской области и уничтожении опорных пунктов ВСУ под Харьковом. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 16 сентября.

Операции в Днепропетровской области

Операторы беспилотников ВС РФ ликвидировали живую силу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки операторы российских дронов обнаружили украинские позиции.

После передачи координат квадрокоптеры сбросили боеприпасы на позиции ВСУ. Попытки украинских сил закрепиться на позициях были сорваны.

Кроме того, российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны. Разведывательный беспилотник ВС РФ выявил район, в который прибывали украинские солдаты для ротации на огневых позициях. После получения координат артиллерийские расчеты открыли огонь по месту скопления ВСУ и по транспорту украинских войск.

Удар по «Небесной Маре»

Операторы российских беспилотников поразили расчет подразделения дронов «Небесная Мара» ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Цель была обнаружена дроном-разведчиком, после этого расчет российских квадрокоптеров нанес по ней удар.

Позже было установлено, что украинская военнослужащая получила ранение, оставила оборудование и бежала.

Удар «Мсты-С»

Самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты, расчеты беспилотников и живую силу ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. Как подчеркнули военные, кадры объективного контроля с беспилотника подтвердили, что ВСУ было нанесено поражение.

Удар Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ, заявили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на свой аэродром.

«Искандеры» наготове: генерал высказался об «истерии НАТО»

Отступление ВСУ в Сумской области

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудачной контратаки в Сумской области. По словам источника агентства, речь идет о штурмовиках 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

ВС РФ у Степногорска

Военнослужащие десантно-штурмовых полков ВДВ вплотную приблизились к поселку Степногорск на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда спецназа с позывным «Викинг».