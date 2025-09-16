Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что демонстративные действия НАТО на польской территории носят провокационный характер. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее военкор Александр Коц заявил, что НАТО отрабатывает блокаду Калининграда с суши, моря и воздуха под видом учений по переброске войск в Литву. В Минобороны РФ заявляли, что в ответ на угрозу Россия провела электронные пуски системы «Искандер-М».

Липовой отметил, что концентрация войск НАТО вдоль российских границ представляет угрозу, а демонстративные учения в Польше носят провокационный характер.

«Мы видим в последние дни, что начинаются истеричные заявления уже на уровне Европы, и все это направлено, чтобы втянуть в эти авантюрные провокации, Америку. Чтобы Америка поставляла сюда больше вооружения и средств ПВО, а дополнительно поставила туда свои контингенты в надежде на то, что американцы будут защищать», — заявил генерал.

Герой России также напомнил, что даже предыдущий президент США Джо Байден наотрез отказался от отправки американских войск в Европу для участия в войне в ее интересах. Сейчас руководство НАТО находится в полной зависимости от Вашингтона и другие члены альянса не способны ни на что, кроме провокаций.