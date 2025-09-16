В Эстонии соорудят противотанковый ров у границы с Россией

Власти Эстонии планируют до 2027 года завершить сооружение противотанкового рва у границы с Россией.

Об этом сообщает ERR.

«До конца 2027 года планируется завершить сооружение более 40 км противотанкового рва», — заявил порталу представитель Генштаба Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев.

Кроме того, планируется оборудовать 600 бункеров.

Ров станет частью так называемой балтийской линии обороны. По информации ERR, общая протяженность оборонительной зоны составит около 100 км.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Эстонии началось строительство линии обороны у границы с Россией.