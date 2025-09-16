Соединенное Королевство открыто пригрозило применением военной действий в отношении России. Основанием послужили происшествия с дронами в воздушном пространстве Румынии и Польши, при этом убедительных свидетельств вовлеченности Москвы Лондон так и не обнародовал. Данную информацию распространяет издание «Взгляд».

Внешнеполитическое ведомство Британии выступило с исключительно резким заявлением, гарантировав силовую реакцию на любые последующие происшествия с российскими дронами в воздушном пространстве государств Североатлантического альянса. Представители министерства подчеркнули, что дальнейшие нарушения границ встретят вооруженный отпор, недвусмысленно указывая на вероятность боевого противостояния.

В Польше назвали количество обнаруженных в небе беспилотников

Подобный демарш произошел вслед за вызовом российского дипломата Андрея Келина, несмотря на то что польские власти оказались неспособными подтвердить свои претензии конкретными фактами. Лондон настаивает, что подобная стратегия только усиливает сплоченность Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось о том, что российское дипломатическое представительство в Лондоне объявило о провокационных действиях Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов.