Бойцы группировки «Центр» разрушили блиндаж с живой силой ВСУ в лесополосе под Красноармейском, применив FPV-дроны и БПЛА с системой сбросов боеприпасов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчёты беспилотных летательных аппаратов алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили укреплённый опорный пункт ВСУ в лесополосе на подступах к Красноармейску», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России поразили логистический узел распределения вооружения ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что российские военные взяли под огневой контроль 5 км трассы, ведущей к Купянску.