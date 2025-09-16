Индия ответила на критику из-за участия в учениях "Запад-2025"

Индия направила 65 военнослужащих, среди которых бойцы легендарного полка «Кумаон», на стратегические учения «Запад-2025», которые проходят в России и Белоруссии. По информации Минобороны Индии, участие военных должно способствовать «укреплению сотрудничества в области обороны и развитию духа товарищества между Индией и Россией».

© Global look

Такое решение Нью-Дели вызвало волну критики на Западе.

Немецкий эксперт по внешней политике Ульрих Шпек уверен, что Индия «пересекла красную черту». Финский специалист по стратегическому прогнозированию Сари Архо Харвен считает участие индийских военных «ненужным шагом» с «ужасной оптикой».

Бывший чиновник Госдепартамента США и консультант по геостратегии Дэвид Меркель отметил, что этот шаг со стороны Индиии подчёркивает важность отношений с Москвой и может осложнить взаимодействие с Вашингтоном.

«[Это] демонстрирует, что Нью-Дели уделяет приоритетное внимание своим отношениям с Москвой, и Моди больше склоняется к этому, учитывая неопределенность его отношений с президентом Трампом», — пишет India Today.

Учения проходят с 12 по 16 сентября сразу на нескольких площадках: в Белоруссии, России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В Кремле подчёркивают, что манёвры носят плановый характер и не направлены против конкретных стран.

Ранее издание The Times писало о том, что решение Индии принять участие в учениях с Россией и Белоруссией вызвало страх у стран Европы, а также критику на Западе.