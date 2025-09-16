Хинштейн сообщил об атаке Курска украинскими беспилотниками

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Курск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

© Газета.ru

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над городом, в результате чего на улице Клюквинской был поврежден угол частного дома.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Хинштейн подчеркнул, что опасность атаки дронов на регион сохраняется. В связи с этим он призвал население не пренебрегать мерами безопасности.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

15 сентября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение вечера отразили массированную атаку беспилотников над Курской областью, уничтожив 24 украинских аппарата.

В ночь на 14 сентября российские системы ПВО пресекли попытку массированной атаки с использованием 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Наибольшее число дронов — 30 — было уничтожено над Брянской областью.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль УИК в ходе выборов в Белгородской области.