США продадут Бельгии и Норвегии авиабомбы

Госдепартамент США в понедельник, 15 сентября, одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B на общую сумму 681 миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Бельгии продадут AIM-9X Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму 567,8 миллиона долларов.

Норвегия купит у США 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму 113 миллионов долларов.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер призвал страны-члены альянса покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).