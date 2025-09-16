Еще четыре страны Европы присоединятся к операции НАТО "Восточный часовой"

Великобритания, Италия, Швеция и Испания присоединятся к операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный часовой"). Она направлена на укрепление восточного фланга Североатлантического альянса, сообщил сайт организации.

В сообщении указывается, что четыре немецких истребителя Eurofighter уже приведены в состояние повышенной готовности. Также в воскресенье, 14 сентября, в Польшу прибыли три вертолета из Чехии.

“Испания и Великобритания в ближайшее время объявят о своей поддержке операции. Италия и Швеция также дали понять, что приняли решение содействовать ее проведению”, - говорится в публикации.

Финляндия присоединилась к операции НАТО "Восточный страж"

Напомним, 12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале операции “Восточный часовой”. На ее проведение страны НАТО решились после инцидента с дронами в Польше.

Ранее сообщалось, что дрон сбили над правительственными зданиями Польши.