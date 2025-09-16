Необходимые расходы Украины на оборону в 2026 году вырастут до $68 млрд

Новый проект украинского бюджета предполагает значительное увеличение финансирования оборонной сферы. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, расходы на оборону вырастут на 168,6 млрд гривен ($4 млрд) и достигнут 2,8 трлн гривен (около $68 млрд), что составляет 27,2% от ВВП страны, пишет ТАСС.

«Сегодня вся страна должна работать либо в армии, либо на армию. Это отражено и в государственном бюджете на 2026 год…», - подчеркнула Свириденко в своем Telegram-канале.

По её словам, потребность во внешнем финансировании оценивается в 67,7 млрд долларов США. В то же время, на здравоохранение планируется выделить 6,3 млрд долларов США, на науку – 483 млн долларов США, а на культуру – 114 млн долларов США.

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что запланированные расходы на 2026 год более чем втрое превышают средний показатель, наблюдавшийся с февраля 2022 года. Самую крупную статью расходов, так называемый «оборонный резерв», предлагается профинансировать в размере 200 млрд гривен ($4,8 млрд). На производство вооружения и боеприпасов на территории Украины выделяется 44,8 млрд гривен ($1,08 млрд), а на производство военных беспилотников – 37,6 млрд гривен ($911,9 млн), что в сумме и составляет запланированные 2,8 трлн гривен, или $67,9 млрд.

