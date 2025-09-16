Зеленский заявил об ожидании решения США по поставкам Patriot

Украина ожидает от США решения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«В пятницу ожидаю все детали и ключевые расчеты. Особенно с программой PURL, которая позволяет покупать американское оружие», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что по программе PURL на Украину будет поставлено оружие на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Ранее Вооруженные силы Украины оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Сосновке Днепропетровской области. Среди трофейного оружия российские бойцы обнаружили иностранные пулеметы и гранатометы.