Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что БПЛА сбили над правительственными зданиями республики. Об этом политик написал в понедельник, 15 марта, вечером.

По его словам, в этой связи задержаны двое граждан Белоруссии. Как именно они связаны с дронами, Туск не уточнил.

БПЛА был нейтрализован над правительственной резиденцией Бельведер, заявил премьер-министр.

Обозреватель издания Mysl Polska в своей статье заявил, что Польша не должна быть втянута в конфликт с Россией. Журналист отметил, что республике стоит препятствовать всем попыткам Запада добиться такого сценария.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что руками украинцев Европа рассчитывает ослабить Россию. Политик прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании конфронтации с РФ.