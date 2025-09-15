Военкоры сообщили о прорыве ВС России на лиманском направлении

ВС России прорвались в Ямполь на лиманском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State.

Отмечается, что украинские войска пытаются зачистить поселок, но российские военные занимают позиции в домах, подвалах, погребах. В настоящее время в поселке продолжаются активные боевые действия.

«Следует ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех восточнее позиций», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины.