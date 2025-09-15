Лондон направит истребители в Польшу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил информацию о планах Лондона направить истребители в Польшу в рамках операции НАТО «Восточный страж». Его слова приводит РИА Новости.

© Wikipedia

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный страж». По его словам, ее целью является усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше.

«Да, сегодня мы объявляем, что мы развернем дополнительные воздушные силы в Польше», — сказал Стармер.

Также он добавил, что лидеры стран НАТО обсудили ответ на инцидент в республике.

Позже Минобороны Великобритании опубликовал заявление, согласно которому Лондон направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся на базе ВВС Конингсби в графстве Линкольншир. Они начнут совершать полеты над республикой в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов, три из которых удалось сбить. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел.