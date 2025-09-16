Sky News: Британия направит в Польшу истребители Typhoon после инцидента с БПЛА

Великобритания направит в Польшу после инцидента с беспилотниками истребители Typhoon. Как утверждает Sky News со ссылкой на британское правительство, самолёты будут базироваться в Линкольншире и начнут полёты над Польшей в ближайшие дни. Сопровождать их будет также самолёт-заправщик Voyager с базы ВВС Бриз-Нортон в Оксфордшире.

«Эти самолёты — не просто демонстрация силы, они жизненно важны для сдерживания «агрессии», обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников», — заявил британский премьер Кир Стармер.

Он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать Киев и якобы усилит давление на Москву.

Дрон сбили над резиденцией президента Польши

Ранее Стармер сообщил, что Великобритания намерена направить в Польшу истребители.

Также в Польшу прибыли французские истребители Rafale, которые могут нести ядерное оружие.