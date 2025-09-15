Переброшенные в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale могут нести на себе ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Defence24.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж отправит три истребителя Rafale в Польшу. Там эти самолеты будут защищать воздушное пространство страны.

Согласно информации издания, отправленные Rafale состояли в специальном подразделении 4-го дивизиона базы Сен-Дизье. Это подразделение специализировалось на носителях атомного оружия. При этом, в Польшу самолеты прибыли без атомного оружия.

«Даже если Rafale не прилетели с атомным оружием, его можно в любой момент доставить, а пилоты и технический персонал эскадрильи знакомятся с авиабазой на востоке Польши и с пространством, примыкающим к восточной границе Польши. Таким образом, факт появления французских самолетов имеет как политическое, так и оперативное значение», — сообщает издание.

