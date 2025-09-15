Во Франции заявили о работе над новой моделью баллистической ракеты M51

Специалисты ArianeGroup разработают новую модель стратегической баллистической ракеты М51, находящейся на вооружении сил ядерного сдерживания Франции, пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

Ракетой М51 оснащены четыре стратегические атомные подводные лодки типа Triomphant, являющиеся «основой французского ядерного сдерживания». Каждый подводный крейсер может нести 16 таких ракет.

В компании пояснили, что французское агентство оборонных закупок (DGA) заключило с ArianeGroup контракт на разработку и производство четвёртой версии (M51.4) стратегической баллистической ракеты M51 класса «море-земля».

«Улучшенные характеристики M51.4, особенно в плане дальности, точности и пробития систем обороны противника, помогут сохранить надёжность сдерживания в океане перед лицом меняющихся угроз», — разъяснили в ArianeGroup.

В пресс-службе уточнили, что масса новой модификации ракеты М51 будет превышать 50 тонн, а длина — насчитывать 12 метров. Она сможет подниматься на высоту порядка 2 тыс. км, при вхождении в атмосферу достигать скорости 20 тысяч километров в час (20 махов).