Стало известно о расширении плацдарма российских войск в Харьковской области

Российские войска продвинулись у реки Волчья и продолжили расширять плацдарм в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвигаются на левом берегу. Плацдарм продолжает расширяться», — рассказал собеседник канала.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются противодействовать продвижению подразделений армии России. Отмечается, что украинские войска активно применяют беспилотники, чтобы замедлить наступление российских военных.

Ранее украинский ресурс Deep State признал продвижение российских войск в Купянске. Аналитики проекта отметили продвижение российских сил обозначено близ реки Оскол в северной части города.