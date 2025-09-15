Дания проводит рекордные по масштабу учения в Гренландии

Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что его страна проводит крупнейшие за последние годы учения в Гренландии — Arctic Light 2025. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DR.

© 7th Army Training Command / Flickr / CC BY 2.0

Согласно заявлению Андерсена, всего в учениях примут участие более 550 военных из Дании, Франции, Германии, Швеции и Норвегии. Целью учений является отработка армией НАТО способности к решению оперативных задач в Гренландии.

«Это очень большие учения, под моим командованием находится много всего: это истребители, фрегат, дополнительный вертолет, армейские подразделения, подразделения добровольцев, силы спецназа, а также антитеррористическое подразделение полиции», — заявил Андерсен.

Как заявила министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, такие учения делают военное присутствие НАТО в регионе более заметным. Такое положение она назвала «новой реальностью, к которой Гренландии надо привыкать».