Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил двух командующих корпусами, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ.

С должностей были сняты командующий 17-м корпусом Владимир Силенко и 20-м - Максим Китугин. Они были уволены одну-две недели назад. Как объясняют источники издания, решение главкома связано с потерями позиций в зоне ответственности корпусов.

17-й корпус, который возглавлял Силенко, находится на подконтрольной Украине территории Запорожской области, где за последнее время ВСУ потеряли село Каменское. 20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Днепропетровской области и ДНР. Ранее сообщалось об успехах российских войск на юге ДНР и продвижении по территории Днепропетровской области.

Сокрушительный удар под Покровском: ВСУ теряют последние резервы

Отмечается, что это первые кадровые перестановки с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления. О начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру главком сообщал 3 февраля. До сих пор в ВСУ действовала бригадная структура.

Подразделения группировки российских войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области 17 июля, сообщали в Минобороны РФ. В конце августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ, выбив ВСУ из Камышевахи, освободили всю территорию юга Донецкой Народной Республики. Позже он сообщил, что ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая зону безопасности у российской границы. В мае президент РФ Владимир Путин сообщил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

8 сентября Сырский признал, что ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины в силах и средствах в 3-6 раз.