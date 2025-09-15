В России ужесточат наказание для одной категории дезертиров

Проект закона об ужесточении наказания за дезертирство для подписавших контракт с Минобороны экс-заключенных одобрили в правительстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Лишение свободы будет на срок до 12 лет, согласно предложенным поправкам, будет грозить за самовольное оставление места службы лицам, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицам, в отношении которых по ходатайству командования воинской части приостановлено производство по уголовному делу.

Наказывать дезертирство таких военнослужащих предлагается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в ДНР 32-летний рецидивист-дезертир из Алапаевска Свердловской области изнасиловал и убил 9-летнюю девочку. Ребенка искали несколько дней.