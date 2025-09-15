В России ужесточат наказание для одной категории дезертиров

Московский Комсомолец

Проект закона об ужесточении наказания за дезертирство для подписавших контракт с Минобороны экс-заключенных одобрили в правительстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В России ужесточат наказание для одной категории дезертиров
© РИА Новости

Лишение свободы будет на срок до 12 лет, согласно предложенным поправкам, будет грозить за самовольное оставление места службы лицам, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицам, в отношении которых по ходатайству командования воинской части приостановлено производство по уголовному делу.

Наказывать дезертирство таких военнослужащих предлагается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в ДНР 32-летний рецидивист-дезертир из Алапаевска Свердловской области изнасиловал и убил 9-летнюю девочку. Ребенка искали несколько дней.