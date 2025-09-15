Появилось новое видео последствий удара "Геранями-3" по резервуарам в Нежине

Telegram-канал "Изнанка" разместил новые видеокадры полыхающих резервуаров с горючим, находившихся в городе Нежин (Черниговская область).

Как отмечается, их общий объем составлял 400 куб. метров. Взрывы уничтожили три емкости с заполнением на 65 куб. метров каждая. В результате общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров.

По данным из открытых источников, эта цель была атакована новыми российскими барражирующими боеприпасами "Герань-3" с реактивными двигателями.

Видео летящих к целям беспилотников также появлялось в социальных сетях. Эти новые средства поражения по сравнению со своими предшественниками имеют более высокую скорость полета. Они обладают мощными боевыми частями и благодаря точным системам наведения способны наносить существенной урон объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.