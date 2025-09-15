Немецкий экономист Ханс-Вернер Зинн заявил, что страны Евросоюза пытаются бороться с Россией поодиночке и поэтому проигрывают. Комментарий Зинна опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Зинн отметил, что ВВП европейских стран-членов НАТО в 20 раз превышает российский. Однако Россия «вооружена до зубов и готова к бою».

«У нас 27 стран, 25 армий - и у всех разные системы вооружения. Ничего не стыкуется, и, главное, нет единого командования», - заявил экономист.

Зинн добавил, что Россия не станет «бояться 25 отдельных лидеров». В марте ЕС представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению новых угроз, включая военные конфликты.

План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.