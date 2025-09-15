«Прелюдия к более серьезным вещам»: эксперт о дронах в ЕС

Глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что недавние инциденты с дронами могут быть попыткой «приблизить Европу к войне». Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Ранее польские власти сообщили, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты, обошлось без пострадавших.

Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он сообщил, что Польша попросит союзников по НАТО увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

Позже румынские военные сообщили, что обнаружили дрон в своем воздушном пространстве. Для его сопровождения были подняты два истребителя F-16. Утверждалось, что в итоге беспилотник направился в сторону Украины.

«Похоже, это была очередная провокация, призванная приблизить Европу к войне. Евросоюз сейчас в сложной ситуации», - заявил Журавлев.

По его мнению, в ЕС есть политические силы, готовые к вооруженному конфликту с Россией. Однако такого сценария не хочет население Евросоюза. Журавлев считает, что ситуации с дронами могут быть «прелюдией к более серьезным вещам».