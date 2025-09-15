Раскрыто, кого Украина тайно мобилизует в ряды ВСУ

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина тайно мобилизует в ряды ВСУ женщин. Об этом пишет NEWS.ru.

При этом эксперт отметил, что мужское население на Украине еще осталось. По словам собеседника издания, мобилизация женщин связана также и с наличием в стране уже подготовленного женского персонала.

Генерал добавил, что женщин мобилизуют скрытно, и готовят не только медиков, но и снайперов, водителей машин, автомобильной техники, специалистов по работе с системами ПВО.

