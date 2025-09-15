Атомная подлодка "Архангельск" уничтожила "противника" крылатой ракетой "Калибр"

В Баренцевом море атомный подводный крейсер "Архангельск" ударил крылатой ракетой "Калибр" по условному противнику. Морская мишень была поражена прямым попаданием.

© Российская Газета

Это произошло в рамках совместного стратегического учения "Запад - 2025", сообщает пресс-служба Северного флота. Практическую стрельбу крылатой ракетой экипаж выполнил из подводного положения субмарины.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

В акваториях Балтийского и Баренцева морей продолжаются учения "Запад-2025". Военные отрабатывают элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

"РГ" писала о том, что в Баренцевом море практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко". Морскую цель уничтожили прямым попаданием.