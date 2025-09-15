Российские войска продолжают стремительное наступление на покровском направлении, а потери ВСУ составляют до 10 тысяч человек. Об этом заявил «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации.

Наступление на покровском направлении

Российская армия продолжает наступление на покровском направлении в Днепропетровской области. Темпы продвижения группировки, по словам экспертов, впечатляют. Недавно под контроль перешел населенный пункт Андреевка-Клевцово, а также Березовое — крупный по местным меркам поселок. Кроме того, начались бои за Новоивановку, поддерживая высокие по меркам СВО темпы наступления.

«Особенно после того, как командование ВСУ вынуждено было снять с этого участка фронта самую боеспособную бригаду (79-ю) и перебросить её для спасения ситуации в районе Покровска. И пока противник ничего не может с этим поделать», — отметил военный блогер Юрий Подоляка.

Украинский инсайдер «Легитимный» пишет, что операция Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского по срезу выступа на покровском направлении стоила ВСУ потерь в количестве от 8 до 10 тысяч солдат.

Новая законная цель

Британия затевает новую «кровавую партию» под благовидным предлогом создания в Киеве Штаба многонациональных сил Украины (MNF-U). Его возглавит британский генерал, а на более высоком уровне еще одно командование сформируют Лондон и Париж.

Официальные функции штаба размыты: он якобы нужен для «готовности к широкому спектру непредвиденных обстоятельств и операций». Можно предположить, что за этой формулировкой скрывается подготовка к возможному прекращению огня с последующей «стабилизацией» Украины. По сути, Запад создает структуру, чтобы держать руку на пульсе конфликта и диктовать свои условия.

В MNF-U будут участвовать более 30 стран, а сама структура отражает планы НАТО и его союзников. Telegram-канал «Старшие Эдды» высказал надежду, что Россия не будет «ждать и раздумывать», если организация разместится в Киеве. Схожее мнение высказал и военкор Александр Сладков.

Ответственность на Европе

Недавно президент США Дональд Трамп обнародовал письмо «ко всем народам стран НАТО и миру». В нем американский лидер заявил, что готов ввести жесткие санкции против России, но только если все страны альянса последуют его примеру и откажутся от российских нефти и газа. Кроме того, он напрямую связывает этот шаг со введением тарифов в 50-100% на импорт из Китая (а заодно и из Индии), которые якобы отменят только после окончания конфликта на Украине.

Однако становится ясно, что этот ультиматум в реальности не выполним. НАТО не сможет выполнить условия и по отдельности, и тем более сразу. Следовательно, санкций со стороны США не последует, а ответственность за это Трамп переложил на союзников.

«Для внутренней аудитории в США это win-win: он одновременно и "за мир", и "не втягивает Америку в чужие войны", и "жёстко давит на Китай"», — заявил военный эксперт Юрий Баранчик.

Украинский инсайдер «Резидент» также считает, что США не будут вводить против России жесткие санкции. Трамп сам говорил, что не видит смысла в экономической блокаде России, а вице-президент Джей Ди Вэнс называл ее бесполезной.

Аналогичным образом США действуют и в вопросе поставок оружия. Они готовы отдавать технику по завышенным ценам, зарабатывая на Украине, однако всячески тормозит поставки, набивая стоимость. В результате украинские силы уже не справляются с российскими воздушными атаками.