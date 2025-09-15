Истребители ВС РФ впервые применили бомбы с УМПК

В рамках учений "Запад-2025" истребители Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили бомбометание боеприпасами с УМПК. Также планирующие бомбы сбросили бомбардировщики Су-24.

Истребители использовали это оружие впервые. Также авиация выполнила пуски управляемых ракет Х-31А по морским целям.

Цели поражены, сообщил военный блогер Fighterbomber.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры вылетов истребителей МиГ-31 на сопровождение дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, а ПВО России и Беларуси успешно отразила условную воздушную атаку с запада.

В частности, группа БПЛА пытался атаковать танковую колонну на марше, но дроны посбивали из ПЗРК "Игла".