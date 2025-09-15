Военные эксперты насчитали в составе ВСУ уже более десяти модификаций Т-72, причем более половины из них - это варианты, которые поставлялись из-за рубежа или вышли из ворот украинских ремонтных заводов.

В конце минувшей недели сообщалось о появлении в одной из бригад противника хорватских M-84. В настоящее время в социальных сетях появились новые изображения, на которых можно лучше разглядеть установленные на них элементы дополнительной защиты.

Разработанные в бывшей Югославии танки, как и оказавшиеся в составе формирований киевского режима польские PT-91 Twardy, являются модернизированными версиями экспортных советских Т-72М1. Они же стали основой для чешских Т-72ЕА и польских Т-72М1R. На них установили тепловизоры, смонтировали динамическую защиту обновили средства связи и др.

Что же касается непосредственно украинских "семьдесят вторых", то были замечены и старые образцы, выпускавшиеся с 1973 года, Т-72АВ, Т-72Б и Б1, а также очень редкий Т-72АГ с 1000-сильным двигателем 6ТД (стал трофеем) и Т-72АМТ. Последних давно не было видно на линии боевого соприкосновения, хотя, возможно, какое-то количество их еще уцелело.

Всего же во вражеские части и соединения поступило около 660 Т-72 и их модернизированных вариантов, из которых более 360 потеряно. Сейчас эти танки являются самыми многочисленными в ВСУ, на втором месте - Т-64, которых осталось уже менее двух сотен.