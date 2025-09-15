Военный рассказал об окружении ВСУ в Красноармейске

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВС РФ окружают украинские силы в районе Красноармейска в ДНР. Об этом Матвийчук рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Матвийчука, российские войска почти окружили Красноармейск. Он добавил, что у ВС РФ есть возможность «достать» до любой точки города и до любой позиции ВСУ.

«Украинским военным перекрывают все пути подвоза, обрубают логистику», - подчеркнул Матвийчук.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. В августе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ юго-восточнее Красноармейска. Десятого сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут бои в высотной застройке города.